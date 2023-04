¿Usas ChatGPT? Fallo expuso información de sus usuarios

Se advierte sobre un fallo que expuso el historial de preguntas usuarios e información de pago de suscriptores a ChatGPT Plus.

En el caso de los datos de pago, según explicó OpenAI, el fallo afectó al 1.2% de suscriptores activos a ChatGPT Plus y si bien la información expuesta incluía los últimos cuatro dígitos de las tarjetas de crédito, en ningún caso quedaron expuestos los números completos. La compañía detrás de ChatGPT aseguró que se contactó con los usuarios afectados por la exposición de esta información y confía en que los datos personales de los usuarios ya no está en riesgo.

Además del historial de consultas, algunas personas también reportaron que en la página de pagos para ChatGPT Plus aparecía la dirección de correo de otros usuarios.

Además del fallo que permitió la exposición de información, se reportó a OpenAI una vulnerabilidad que permitía realizar ataques de Web Cache Deception. Esta vulnerabilidad, que ya fue corregida, permitía robar cuentas de terceros, ver el historial de consultas y acceder a los datos de pago de las cuentas. Lee además: GPT-4: el avance en inteligencia artificial que se aproxima a lo humano

El equipo de investigación de ESET recientemente alertó sobre distintas estafas y engaños que han circulado aprovechando el éxito de ChatGPT. Entre los ejemplos se destacó una falsa extensión para Google Chrome llamada “Quick access to Chat GPT” que los cibercriminales utilizaban para robar cuentas de Facebook, las cuales eran a su vez utilizadas para crear bots y desplegar publicidad maliciosa. Sin embargo, esta no fue la única extensión maliciosa que aprovechó el nombre de ChatGPT, ya que investigadores de Guardio revelaron una nueva variante de la misma extensión maliciosa que roba cuentas de la red social. En este caso se trata de una versión troyanizada de una extensión legítima llamada “ChatGPT for Google”.

“Como podemos ver, ChatGPT es atractiva para los actores maliciosas, ya sea para utilizar la herramienta con fines maliciosos, así como también para suplantar su identidad y engañar a personas desprevenidas. Probablemente esta tendencia continuará y seguiremos viendo casos donde se intente explotar vulnerabilidades o realizar fraudes en su nombre”, agregó Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de investigación de ESET Latinoamérica.