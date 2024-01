Videojuegos que rompieron récords mundiales

Desde las consolas clásicas hasta las poderosas plataformas de PC, estos videojuegos han roto moldes, estableciendo nuevos estándares y expectativas. Acompáñanos en un viaje a través de la historia del gaming, donde descubriremos aquellos títulos excepcionales que no solo capturaron la imaginación de millones sino que también reescribieron los récords y se convirtieron en leyendas por derecho propio. Explorando la Deep Web: Un Viaje a la Parte Oculta de Internet.

En el apasionante y siempre cambiante mundo de los videojuegos, ciertos títulos no solo han alcanzado alturas inimaginables en términos de popularidad y ventas, sino que también han dejado una huella indeleble en el Libro Guinness de los Récords. Estos juegos han trascendido las barreras del entretenimiento digital para convertirse en íconos culturales, redefiniendo lo que significa ser exitoso en la industria del gaming.

Fortnite ha roto récords no solo en ventas sino también en número de jugadores concurrentes, siendo el más jugado de 2023 y llegando a una marca récord de 5 millones en simultáneo el pasado noviembre.

Minecraft no es solo un juego, es un fenómeno. Este título de construcción y aventura ha vendido más copias que cualquier otro juego en la historia, convirtiéndose en un icono cultural que trasciende las barreras de edad y género. Su éxito se debe a su jugabilidad abierta, que permite a los jugadores crear y explorar mundos enteramente generados por ellos mismos.

Pokemon figura como una de la franquicias más rentables del mundo del ‘gaming’ con más de 450 millones de dólares en ventas junto a otros nobres como Tetris, Super Mario y Call of Duty.

La franquicia de Pokémon no necesita presentación. Desde videojuegos, hasta mercancía y películas, ‘Pokémon’ es un gigante en el mundo del entretenimiento. Su popularidad se ha mantenido constante a lo largo de las décadas, gracias a su encantadora combinación de colección y aventura.

Algunos videojuegos han establecido récords por sus innovaciones técnicas y gráficas. Títulos como ‘Crysis’ fueron aclamados por llevar los gráficos de PC a nuevos niveles, mientras que juegos como ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ y ‘Red Dead Redemption 2’ han sido elogiados por su detallado mundo abierto y su inmersiva jugabilidad.