5 retos a los que se enfrenta una persona con disminución auditiva

El sentido de la audición funciona con una serie de pasos complejos que convierten las ondas sonoras que viajan por el aire en señales eléctricas las cuales entran al oído externo a través de un pasaje estrecho llamado “conducto auditivo”, luego hasta el tímpano y, después de otros complejos pasos, llegan al cerebro a través del nervio auditivo en milésimas de segundos. Este proceso, a pesar de su complejidad, es automático y la mayoría de las personas que gozan de él lo dan por hecho.

Sin embargo, en nuestro país, más del 16% de la población tiene disminución auditiva. El 36% por edad avanzada, el 17% por que nació con esta condición, el 33% a raíz de alguna enfermedad y el 4,5% por accidente laboral. Estas personas, cada día pasan por diferentes retos que en algunos casos se podrían evitar teniendo una buena salud auditiva.

Leydi Camacho, audióloga y coordinadora de calidad y entrenamiento en Gaes, menciona los 5 retos más frecuentes a los que se expone cualquier persona con disminución auditiva:

En su rendimiento y entorno laboral

El principal reto es no poder responder eficaz y/o adecuadamente a los requerimientos de otras personas que acuden en busca de información y posiblemente confunda las preguntas o comentarios. La persona con Hipoacusia probablemente realizará tareas incorrectas porque no entenderá las peticiones y tendrá altos niveles de frustración y aislamiento, ya que es consciente de que no está respondiendo al 100% en las actividades. Con algunas acciones sencillas, es posible hacer que una persona con disminución auditiva se sienta incluida en el trabajo. Por ejemplo, ayudándolo con transcripciones de las reuniones en línea o pidiendo a los compañeros de trabajo que hablen claro y lento.