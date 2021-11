Alimentación balanceada, ¿qué tanto sabemos comer?

Alguna vez a un amigo, un familiar o alguien con algo de conocimiento en nutrición le has escuchado frases como: “debes comer balanceado”, “estás gordo, porque no comes balanceado” o “ese plato de comida está desbalanceado”, pero ¿qué significa la alimentación balanceada?

“Utilizar esta frase para dar un consejo no dice absolutamente nada. Es un término muy usado actualmente que todos repiten, pero nada contiene, así es, utilizarla a la merced o al libre albedrío, solo te va a ser lucir como un ‘experimentado en la materia’ de manera superficial mas no de fondo si no se tienen las cosas claras, incluso se podría llegar a perjudicar a esa persona que tanto desea bajar de tallas o subir de masa muscular”, indica Alejandro Bendeck, Magíster en Nutrición y autor del libro La penúltima opción El Plan Bendeck.