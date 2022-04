Avanzar en vacunación, recomendación para salir de la pandemia

Después de más de dos años, el Gobierno Nacional anunció lo que millones de colombianos esperaban con ansias; a partir del próximo 1 de mayo el uso de tapabocas ya no será obligatorio en espacios cerrados a excepción de centros de salud, el transporte público, hogares geriátricos y las instituciones educativas hasta el 15 de mayo. Esta decisión es tomada por las autoridades sanitarias, después de evaluar las actuales condiciones epidemiológicas del país, que permiten dar tregua a las restricciones para afrontar el virus.

“Es importante resaltar que el avance en la vacunación es la única alternativa eficaz para evitar un aumento de casos de Covid-19 en el país. Desde hace algunas semanas estamos en un valle de contagios y muertes, eso significa que el avance en el plan de inmunización a ayudado a aliviar la presión en el sistema de salud; a pesar de esto no se puede bajar la guardia y se debe avanzar en la aplicación de las dosis de refuerzo y priorizar a quienes aún no se han querido inocular”, señaló Edwin Silva, Infectólogo de Compensar. (Lea aquí: 4 mitos y verdades sobre las vacunas y sus beneficios)

En esa misma línea, el Gobierno Nacional anunció que se levanta el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados solo en municipios y ciudades que ya tengan el 70% de los esquemas de vacunación completos y el 40% de dosis de refuerzo aplicadas.

En cuanto a esto, el infectólogo Silva afirmó que, “Es importante recalcar que, aunque ya no sea obligatorio, no significa que no sea recomendable usarlo; precisamente la población con vulnerabilidad al nuevo coronavirus debería continuar usándolo. Y quienes en algún momento lleguen a presentar algún tipo de síntoma gripal, debe mantener el uso permanente de la mascarilla y aislarse de manera inmediata durante siete días o hasta que desaparezcan dichos síntomas”.

El Presidente también anunció que se derogará la norma que obliga a bares, discoteca, restaurantes, eventos públicos, etc, a presentar el carnet de vacunación para poder ingresar. Asimismo, los viajeros que lleguen al país deberán tener su esquema de vacunación completo con dosis, o presentar una prueba PCR negativa que no supere las 72 horas.

“En este momento el cuidado epidemiológico es de todos. Hay que seguir tomando medidas preventivas, pero también apuntar al regreso a la normalidad. En los últimos dos años se ha fortalecido el sistema hospitalario y aumentado el personal médico, así que vamos por buen camino y esperamos que la pandemia nos siga dando tregua para no volver a vivir los momentos críticos de los primeros picos de la enfermedad”, concluyó Silva.

Actualmente en Colombia ya se han completado más 35.409.389 esquemas de vacunación y se han aplicado 11.340.479 dosis de refuerzo de la vacuna con el sars-cov-2. De igual forma, la emergencia sanitaria se amplía hasta el 30 de junio del presente año.