Pipe Bueno afianza el futuro de la música popular

Desde hace tres lustros el caleño Andrés Felipe Giraldo Bueno es uno de los artistas más destacados de su generación. Para muchos este nombre no es familiar, sin embargo, una vez se aclara que es Pipe Bueno, se le relaciona con los nuevos aires que tomó la música popular, hasta convertirse en una opción más para los jóvenes.

Feliz y agradecido se muestra Pipe, afirma que son 15 años que se vivieron a plenitud, sin embargo, no sabe en qué momento ha transcurrido tanto tiempo, aunque al girar la mirada al pasado, siente orgullo de hacer parte de esa evolución de la música popular colombiana.

Un trabajo que se sostiene

¿Cómo ha sido crecer en un medio que no era fácil y que tampoco lo tenías fácil?

El cariño que recibí en mis inicios de los colegas que ya contaban con trayectoria, fue muy grande, me acogieron, al punto que en los conciertos me agradecían el haber refrescado el sonido y ese respeto me permitió reunir en la canción “Guaro Remix” a más de diez de los mejores exponentes en Colombia. Eso se tradujo en respeto mutuo.

La complejidad era para el público, porque había que convencerlo de que un joven de 16 años hablaba de despecho, de traición, cuando para ellos yo no tenía la experiencia para hacerlo, allí no fue fácil, pero una vez logré pasar esa puerta, entendieron que esa música la llevo en las venas y conquisté el corazón de los colombianos.

¿Pensaste en algún momento que sería muy arriesgado?

Yo entré siendo un joven ingenuo que se dejaba llevar por la música popular colombiana, nunca lo estuve visualizando como un negocio, pero un día me preguntaron si quería grabar un disco y estando aún en el colegio, en décimo grado, respondí afirmativamente, por lo que no tuve mucho tiempo de pensar, y al no existir pretensiones, llegó el éxito.

¿Te imaginaste que sería tu carrera?

Siendo muy sincero digo que cuando me invitaron a grabar el disco bajo la producción del Maestro Iván Calderón, yo fui a cantar porque me gustaba, nunca pensé que esto se iba a extender, hasta cuando mis padres me advirtieron que si iba en serio, tenía que proyectar mis sueños y de esta manera sentí la necesidad de crecer para ser uno de los artistas más importantes del género popular.

¿Dónde están tus influencias iniciales?

Los artistas que más influyeron en mi forma de cantar, serían Fernando Burbano y Luis Alberto Posada.

¿La canción que más te ha impactado en tu carrera?

“Guaro” es un tema que queda para la historia. Quedó para siempre consignada allí la voz de Darío Gómez y su presencia en el video, además fue la última canción exitosa que grabó atendiendo la invitación que le hice.

Últimamente te vemos en varios géneros, ¿Qué te cautiva de esos cambios?

De existir la posibilidad, se debe ser un artista versátil. He mezclado canciones con reggaetón y vallenato, pero dejo claro que mi línea es la música regional, ahora lancé mi sencillo “Prohibido” al lado de Silvestre Dangond y es perfecta para rumbear este fin de año.

¿Cómo te sientes en la actuación?

Es otra faceta que me encanta y estoy aprendiendo de los grandes artistas. Vicente Fernández hizo muchas películas, lo mismo que Marc Anthony y yo descubrí esa pasión escondida que me llevó a protagonizar dos series para Disney y una telenovela, es una puerta que queda abierta para entrar si me llaman a otro proyecto que sea corto, porque no puedo descuidar la música.

¿Qué viene en música?

Se lanzarán dos canciones más para fin de año, también preparo un EP, colaboraciones nacionales e internacionales. Estuve año y medio actuando, así que ahora vuelvo con fuerza a la música.

¿Cómo lidias con la fama?

Creo que no hay que lidiar con ella, simplemente seguir ajustándose al trabajo, a veces es complicado al perder un poco la vida privada, obviamente eso lo digo por esa gente que amparada en su energía negativa se siente con el derecho de decir cosas que no son. Pero siempre he pensado también que se habla de quien es relevante para la sociedad.