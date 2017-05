Caso Manolo: ¿Habrá nuevo alcalde por decisión de la Procuraduría?

Cartagena se apresta a vivir un periodo de interinidad en su administración distrital debido a la decisión que tomó ayer la Procuraduría General de la Nación de suspender, por tres meses, al alcalde de Cartagena de Indias, Manolo Duque. (Lea aquí: Procuraduría suspende al alcalde de Cartagena, Manolo Duque)

De acuerdo a la decisión, dentro del informe leído por el propio procurador General, Fernando Carrillo, la Procuraduría General de la Nación ordenó “la apertura de investigación disciplinaria y suspensión provisional, por el término de tres meses, a Manuel Vicente Duque Vásquez, en su condición de alcalde de Cartagena, como medida cautelar mientras se adelanta el proceso que se lleva a cabo por las presuntas irregularidades en el seguimiento y control a las construcciones de la ciudad; omisiones que se pusieron de manifiesto con el desplome del edificio Portal II de Blas de Lezo”.

“Se sustenta en irregularidades”: Procurador

De acuerdo al Procurador, “La existencia de 55 construcciones sin licencia que se levantan en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, sustentan la decisión contra el alcalde y de los otros funcionarios. La presunta falta disciplinaria sigue cometiéndose”.

El pasado 27 de abril un edificio de 6 pisos, en construcción, se desplomó a las 11 de la mañana sepultando a un gran número de obreros, de los cuales murieron 21 y 23 resultaron heridos. (Lea aquí: La víctima número 21 que cobró la tragedia de Blas de Lezo)

El hecho generó una crisis administrativa por los hallazgos e irregularidades en torno al manejo de la Oficina de Control Urbano y el otorgamiento de licencias de construcción, la función de los curadores urbanos, y el papel de los inspectores y alcaldes locales sobre el control y vigilancia a las construcciones.

El efecto dominó de las investigaciones afectó al primer mandatario de la ciudad, sobre quien recaen las funciones administrativas sobre el urbanismo y la planeación distrital.

De inmediato, la presión social generó que se encontrara a los responsables de la muerte de los obreros, y entidades como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, y control interno de la Alcaldía abrieron investigación sobre los hechos y vincularon a los presuntos responsables.

(Lea aquí: Colapso de Portal de Blas de Lezo II: 18 días y ni un capturado)

Suspendidos alcaldesa e inspector

Asimismo, el ente de Control a través de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa tomó la misma decisión contra a Patricia Zapata Negrete, alcaldesa de la localidad 3 Industrial y de la Bahía y Alfonso Ramos de León, inspector de la Comuna 12 de la ciudad, de la misma localidad. (Lea aquí: Manolo Duque no fue el único suspendido de su cargo)

La entidad también anunció que abrió también investigación a Luz Elena Paternina Mora, exsecretaria de Planeación de Cartagena; a Olimpo de Jesús Vergara, exdirector de Control Urbano; a Ricardo Javier Castellar Pérez, Gilberto Marrugo Maldonado y Jorge Luis Cudris Pájaro, técnico y profesional en la Localidad Industrial y de la Bahía, en el área de Control Urbano.

Protegiendo a víctimas

Además, la Procuraduría General interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores que sobrevivieron al desplome del edificio Portal II de Blas de Lezo. (Lea aquí: Los hijos: Rostros de la tragedia en Blas de Lezo)

La entidad dice que “Se busca que estos trabajadores sean cobijados con el mecanismo de protección al cesante, a través del cual tendrían derecho a un subsidio de alimentación y al pago de seguridad social por un término de 6 meses. Así mismo, a su inclusión en la ruta de empleabilidad para que su hoja de vida figure en el Servicio Público de Empleo, reciban capacitación y orientación para acceder a un trabajo formal y decente”.

No están notificados

El Universal trató de buscar una reacción entre los afectados pero no fue posible. El alcalde de Cartagena, Manolo Duque, no opinó ayer, y a través de una asistente informó que “estaba reunido con jurídicos en Bogotá”.

Por su parte la alcaldesa Patricia Zapata anunció que no ha sido notificada de la decisión. El Universal no pudo establecer comunicación con los otros funcionarios y exfuncionarios afectados.

“Se blinda investigación”: Carolina Calderón

Por su parte Carolina Calderón consideró que “La apertura de la investigación disciplinaria y suspensión provisional de la Procuraduría al Alcalde y los funcionarios involucrados blindan la investigación y ofrecen garantías para todas las partes. Con esto la ciudadanía espera acciones no solo de los órganos de control y autoridades de investigación sino de la misma administración distrital para que haga los ajustes institucionales necesarios que rompan la cadena de corrupción que hay en torno del control urbano y otros temas en la ciudad”.

Fernando carrillo, procurador general de la Nación, anunció la decisión del ente de control de separar del cargo al mandatario cartagenero, mientras avanza la investigación.

Durante el periodo del alcalde Campo Elías Terán, cinco alcaldes estuvieron en el encargo hasta que la administración la asumió Dionisio Vélez.

¿Habrá nuevo alcalde?

De acuerdo a varias consultas, se presume que si la decisión queda en firme, habría un alcalde encargado del propio gabinete de Manolo Duque.

Otra posibilidad es que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, nombre a un encargado, como lo hizo durante la época del fallecido alcalde Campo Elías Terán, cuando fue nombrado Bruce Mac Master.

La posibilidad de que de una terna enviada por el movimiento del alcalde Manolo Duque, Primero la Gente, se nombre a un encargado también está vigente.

La defensa del alcalde

De acuerdo a un abogado especialista en administración pública, consultado por El Universal, “el acalde Manolo Duque tiene derecho a un recurso de reposición y de apelación, porque se colige que esta es una decisión de la Procuraduría en primera instancia, y el afectado tiene derecho a la defensa”.

El jurista apuntó a que el ente de control “debe notificar y dar a conocer a la opinión pública los aspectos de la decisión de primera instancia y no a través de un comunicado”.

“No es bueno para la ciudad”: Montero

El presidente del Concejo, Lewis Montero, dijo que: “Respeto la decisión de la Procuraduría y espero que se tomen medidas para evitar otra tragedia como la de Blas de lezo. Así mismo, consideró que la interinidad hace daño a Cartagena, por lo que el remplazo del alcalde debe decidirse por consenso entre las fuerzas vivas de la cuidad al margen de cualquier conveniencia particular o política que subsista”.