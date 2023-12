Las 10 recomendaciones de Minambiente para cuidar el país en Navidad

3. No compres fauna silvestre como mascotas. Las tortugas, hicoteas, matamatas, iguanas, babillas, canarios, loros, guacamayos y monos son algunas de las especies de fauna más traficadas durante la época de fin de año, por favor, denuncia cualquier acto indebido que veas ante las autoridades.

5. Reutiliza y recicla implementando acciones como el uso de papel periódico para envolver regalos, obsequiar libros usados, regalar ropa de segunda mano y emplear bolsas de tela, canastos, mallas o cajas para hacer tus compras. Lea: Salud mental: 7 claves para que no te juegue una mala pasada en fin de año

6. No deseches el aceite usado en la preparación de buñuelos u otros alimentos por las tuberías o alcantarillas, esto puede afectar las fuentes hídricas. Te recomendamos dejar enfriar el aceite, envasarlo en una botella y entregarlo en el punto de acopio más cercano.

8. No uses pólvora, no olvides que las detonaciones fuertes y las luces brillantes perturban la fauna. Por ejemplo, pueden causar infartos en las aves, así como asustar a tus animales de compañía. Lea: ¿“Prendes” las fiestas con pólvora? Las desgracias detrás de la diversión

9. La pirotécnica también afecta el aire que respiras, pues genera partículas finas y aerosoles que pueden permanecer en el aire durante un tiempo prolongado.

10. Evita los desperdicios de alimentos. Planea las comidas, haz un inventario, elabora una lista de necesidades, compra solo lo necesario, aprovecha la comida que sobra y almacena de manera adecuada en la nevera.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible te invita a compartir tus iniciativas para cuidar el ambiente en época de fin de año a través del #DiciembreSostenible.