Si tiene un “choque de latas” no espere al DATT para el croquis o lo multarán

En caso de que lo conductores no retiren los vehículos y esperen a los agentes de tránsito, ambos serán sancionados con una multa por obstaculizar el paso de los demás carros y motos. El único motivo válido para no mover el vehículo, según lo define la ley, es que el auto tenga una falla mecánica que no le permite moverse, embriaguez o que el accidente no sea un choque simple y personas resulten heridas. (Lea aquí: Venta de vehículos nuevos en Cartagena ha crecido 8,3% este 2022)

Una práctica que sí se puede seguir haciendo es la negociación directa entre conductores para el arreglo de los vehículos sin necesidad de la intervención de una aseguradora o autoridad. Recuerde, lo importante es no obstaculizar la movilidad. La multa por no mover el carro o moto puede superar los 400.000 pesos e incluir inmovilización.