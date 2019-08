600 pesos subiría el pasaje de Transcaribe si el Distrito no paga deuda

“Esta situación fue expuesta ante al alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, porque de no tomarse los correctivos implicaría suspender la cobertura de Transcaribe operador”, explicó Ripoll.

“Como los gastos son inherentes a una concesión, tocaba tener el dinero establecido durante estos cuatro años en su totalidad para luego sacar a licitación Transcaribe operador. Con los cambios de alcalde y la crisis administrativa de la ciudad, de estos recursos han dejado de mandar $66.015 millones y si no se toman los correctivos inmediatamente habría un déficit a proveedores de $8.261.175.667 al finalizar el 2019. Es por esto que hemos pedido unos $20 mil millones de pesos para chatarrización desde 2017, proyecto que ha ido al Concejo Distrital varias veces sin resultados, por lo que he mandado todas las cartas posibles a todos los alcaldes que han pasado en estos últimos tres años.

El no envío de 66 mil millones de pesos al Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), debido a la falta de pago desde el 2017 de recursos del Distrito provenientes de ingresos corrientes de libre destinación y de otras fuentes de financiación para Transcaribe operador, encendió las alarmas, hasta el punto que se prevé un alza de $600 en la tarifa del sistema en caso de no recibir recursos urgentes para la chatarrización y para pagar deudas con proveedores.

El salvavidas

El funcionario explicó que con 30 mil millones de pesos que le entren al sistema se pagan los $20 mil millones de chatarrización pendientes, $8 mil millones a proveedores hasta diciembre de 2019, y los $2 mil millones restantes entrarían al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), ya que como no ha habido esa chatarrización, la demanda no ha migrado hacia Transcaribe y la tarifa técnica supera en $600 la tarifa usuario, es decir, aunque los cartageneros están pagando $2.500, movilizarlos está costando realmente entre $3.000 y $3.100. ¿Qué quiere decir esto? Que de no superar el mencionado déficit, que impacta directamente en la cantidad de usuarios, el próximo año el aumento en el pasaje, para mantener la estabilidad financiera del sistema, podría aumentar más de $500.

“El alcalde se comprometió a que en las extras del Concejo se incluirá el préstamo de los $20 mil millones para chatarrización, teniendo en cuenta que hacen falta los $8 mil millones del déficit, de los cuales el Distrito ya dio $3 mil millones y dicen que en las extras del Concejo se hará otra incorporación de $3 mil millones, y que por último en octubre entregarían otros $2 mil”, aseguró Ripoll.