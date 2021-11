“A mi esposa le dicen que la van a violar”: líderes de Cartagena quieren garantías

Es por ello que las amenazas a otros dignatarios no pasan desapercibidas y han motivado a varios de ellos a mudarse por temor.

“Se redoblará por parte de la Policía Nacional la seguridad de los dirigentes que se han visto intimidados. Vamos a recibir toda su información para saber la situación de cada uno, qué tipo de seguridad requieren por parte de las instituciones del Estado, con el fin de articular una mejor atención buscando resguardar sus vidas e integridades”, sostuvo Múnera Cavadia.

Quieren garantías

Más allá de los compromisos entablados con el Distrito, los líderes que asistieron a la reunión recalcaron que se necesita una verdadera hoja de ruta para frenar las intimidaciones.

“No tenemos ningún tipo de protección. Yo me he tenido que mudar un par de veces porque me tenían amenazado de muerte. A mi esposa le enviaban mensajes a su celular diciéndole que la iban a violar por mi culpa, porque yo era un sapo. Esas situaciones son recurrentes y provienen principalmente de personas ligadas al tráfico y microtráfico de drogas, quienes le echan la culpa de todo a los líderes comunales sin ninguna razón o prueba. Eso pasa en las tres localidades”, expresó un líder comunal de la Localidad 2 cuyo nombre mantenemos en reserva.

De igual manera, Aldo Lora, presidente de la JAC de la urbanización Portal de La Cordialidad y delegado de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asojac) de la Localidad 2, sostuvo que en los últimos días han aumentado las amenazas debido a las elecciones comunales que se realizarán el próximo 28 de noviembre.

“Hemos tenido intimidaciones directas, por eso exigimos la mesa de trabajo para garantizar que el proceso se haga sin contratiempos, se escucharon testimonios tristes, desgarradores, y evidenciamos que las mujeres en este proceso han sido las mayores víctimas, incluso tenemos cuatro presidentas desplazadas de sus territorios”, señaló Lora.