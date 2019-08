Abrir El Laguito, la solución que proponen para detener la mortandad de peces

Miles de peces muertos y olor a podredumbre es el panorama que desde ayer se ve y se respira en El Laguito, cuando sus habitantes alertaron de un gran daño ambiental en la zona. Lea aquí: Reportan mortandad de miles de peces.

Sardinas, Pargo Plateado y Sierra son algunas de las especies que hacen parte de los 400 kilos que se han recogido, y que según han explicado las autoridades, lo más probable es que hayan muerto por falta de oxígeno.

“Las altas temperaturas que por estos días hay en Cartagena recalientan las aguas, dejando a los peces con pocas posibilidades de sobrevivir”, dijo Álvaro Vargas, director del Establecimiento Público Ambiental (EPA).

Para Gilbert Thiriez, piscicultor, “el fenómeno se habría presentando por las constantes lluvias que han caído por estos días en la ciudad, lo cual genera que se acumule una capa de agua dulce que no se ha mezclado con el agua salada provocando la pérdida del oxígeno dando como resultado la muerte de peces, que hoy se está viendo en El Laguito”.

La salida al problema

El cierre (por sedimentación) de la boca natural que posee El Laguito, para interconectarse con el mar, impide la recirculación de las aguas y disminuye el oxigeno. Un problema ambiental que el cuerpo de agua viene soportando hace años y que lo hace vulnerable a los efectos del cambio climático, por lo que en la noche de ayer los residentes instalaron una motobomba para enviar agua salada al cuerpo de agua, siendo esta un paño de agua tibia al problema... pero ¿qué se debe hacer para frenar el daño?

Según explicó el subintendente Elver Espinel, integrante del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de Cartagena hay que buscar una manera natural de oxigenar el lago.

“Como este conecta con el mar, se puede abrir una brecha donde se pase el agua y haya el intercambio de temperatura y flujo de sal para que vuelva el oxigeno al agua”, afirmó.

A la voz del subintendente se suma la de Libia Zablatsky, presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Laguito, quien pide pronta acción de las autoridades

“La solución es que se abra El Laguito y que se pueda mantener abierto. Ya han habido muchas propuestas pero no las admiten. Esta boca manualmente no se abre unos 10 o 12 años cuando unos vecinos con pico y paca la abrieron pero eso no duró mucho”, dijo Zablatsky.