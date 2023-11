Alcaldía gestiona más de 15.000 ayudas para damnificados por lluvias

Continuó diciendo: “la situación de Cartagena es compleja con el tema de las aguas, hay muchos kilómetros de canales que requieren la intervención del Distrito, pero también la cooperación de la cultura ciudadana para no obstruirlo y/o bloquearlos, lo que vuelve vulnerable diferentes puntos de la ciudad. Anualmente, tenemos un contrato de maquinaria para la intervención mecánica en los diferentes canales y mano de obra no calificada para los canales secundarios, donde las máquinas no acceden”.