¡Aplausos de pie! No ve, pero juega fútbol y es programador digital

Alexánder es programador de plataformas digitales para personas con discapacidad visual y técnico en mercadeo y atención al cliente. A los 18 meses de nacido quedó ciego y vive con sus abuelos en el sector El Ají de Turbaco. Tiene 33 años y aún no conoce las causas de su limitación, pues cuenta que la explicación que le dio su mamá es que estaría relacionada con una fiebre alta que tuvo cuando era un bebé.

“A esa edad, uno no tiene conciencia de los colores de la vida. Me acostumbré a vivir en la oscuridad, aunque me imagino las cosas. Por ejemplo, para mí todas las mujeres son bonitas, no hay mujeres feas, sino mal arregladas. Y lo bacano es que ellas tienen sus valores y son más hermosas por lo que llevan en el corazón”, dice.

El hombre señala que la limitación visual que tiene no le impide trabajar. "Mi discapacidad no es sinónimo de incapacidad, por eso siempre me ha gustado aprender de todo. Mi familia me motivó para que no bajara la guardia, todos los días me levanto a las 6 de la mañana y comienzo a hacer ejercicio y practico la herramienta más poderosa que tiene el hombre: la lectura", comenta Alexander.

Y sigue: “Yo recibía clases junto con tres amigos más en una improvisada sala en la Casa de Cultura de Turbaco, pero un día llegó Irmelia Zuleta siendo rectora de la Institución La Buena Esperanza y gestionó la firma de un convenio con la Secretaría de Educación. Recuerdo que nos llevó para el plantel en el barrio La Conquista. Allí aprendí a leer y escribir con el sistema braille, me gustaba hacer poemas románticos y los exponía en la clase. Todo eso de la mano del profesor Jacinto Blanco, quien también es ciego. En esa institución alcancé el sueño de graduarme de bachiller”.

En aras de seguir la meta de aprender algo más, logró ingresar al Sena, donde estudió mercadeo y atención al cliente. Esto fue posible a través del manejo de Jaws, que es un software especial para personas con discapacidad visual que convierte la voz en información y texto.