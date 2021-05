Así fue la gran marcha de este miércoles 12 de mayo en Cartagena

1:40 p.m. La manifestación llegó a la Plaza de la Paz en el Centro. Se tomó la decisión de no llegar hasta la entrada de Bocagrande. Este el destino final de la marcha.

11:25 a.m. En estos momentos la marcha avanza hacia el aeropuerto Rafael Núñez.

11:40 a.m. Los manifestantes llegaron al barrio Crespo.

11:15 a.m. La protesta llegó al parque de San Francisco, donde se encontraban habitantes del barrio haciendo un plantón y esperando a los demás para unirse a la manifestación.

10:35 a.m. En estos momentos la manifestación avanza por el barrio La María. Mototaxistas y ciudadanos se unen a la marcha caminando y también con sus vehículos.

10:43 a.m. Manifestantes van llegando al barrio San Francisco. No se han presentado disturbios y la marcha avanza de manera pacífica.

En el sector industrial de Mamonal, no hay movilidad. Puede tomar la Cordialidad, tomando la variante Mamonal

10:10 a.m. La protesta avanza lentamente saliendo del barrio La Esperanza, entrando a La María. “No vamos a dejar solos a nuestros hermanos caleños que han sido ejemplo para el país. Tampoco debemos menospreciar la lucha de la mejor generación de jóvenes que ha parido este país, la juventud sale a las calles y nos dan un ejemplo de lucha y de resistencia. La dirigencia del movimiento obrero no ha sido menos, ha estado a la altura”, expresa Fredy Cano de la CTC.

9:41 a.m. La manifestación sale de la glorieta de la Esperanza, su primera parada será en el barrio San Francisco.

El alcalde dijo que en este momento solo se está socializando el proyecto y que todavía no es un hecho pues algunos aspectos están relacionados con directrices del gobierno nacional.

9:35 a.m. El alcalde William Dau se retiraría temporalmente de la marcha por una reunión. Momentos antes de irse, mototaxistas detuvieron su vehículo. Los mototaxistas expresaron su inconformidad con los actuales decretos que limitan la movilidad en la ciudad, entre ellos las restricciones a este gremio en la avenida Pedro de Heredia y a la vía del Bosque.

9:20 a.m. Gil Falcón, presidente del CUT, dijo a El Universal que desde Cartagena, hay respaldo a la negociación del comité nacional del paro, con el presidente Iván Duque. “El pliego de emergencia es una necesidad por la ley de renta básica, de inversión en salud, en educación, por que no hayan más feminicidios. No se debe dar un tratamiento de guerra a la protesta pública y pacífica. Condenamos la violencia venga de donde venga.”, agregó.