Aún no socializan estudios de edificios en riesgo de los Quiroz

Ha pasado una semana desde que se conoció que el Distrito está en la búsqueda de recursos para la demolición de los edificios Villa Mary, Shalom, Portal de Blas de Lezo I, Portal de Los Alpes, Alpes 31, Tsalach, Villa May y Villa Vanessa, que fueron levantados ilegalmente por la familia Quiroz, y a los que la Universidad Nacional les aplicó estudios estructurales y de sismorresistentes que arrojaron resultados alarmantes que dejan entrever un riesgo de colapso. Desde entonces los copropietarios de estos edificios dicen sentirse indignados, ya que hasta el momento la Alcaldía, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo o cualquier otra dependencia, no les ha socializado este diagnóstico. (Lea aquí: Distrito buscará recursos para demolición de ocho de los edificios de los Quiroz).

En conversación con El Universal, un copropietario del edificio Portales de Blas de Lezo I aseguró que hasta el momento el actuar de la Alcaldía solo se ha limitado a entregar a cada edificio los resultados de los estudios, pero no han explicado con precisión la situación de cada estructura.

“A un vecino lo llamaron y le hicieron entrega de los estudios. Ellos no nos han socializado nada, algo que nos pareció fuera de tono (...) Ellos han debido socializar y resolver las inquietudes, ya que hay cosas técnicas que no entendemos. Eso se lo dieron hace unos cuatro días y hasta el momento no han dicho nada, pues entregaron su paquete y listo”, manifestó la fuente. (Lea aquí: Estudios reiteran que es más barato derrumbar edificios de Los Quiroz que reforzarlos)

Aseguró que además de los estudios, les preocupa qué va a pasar con los edificios, con su inversión y su futuro.

“La otra cosa es que enviamos una petición a la Alcaldía para que nos de la cara. Muchas de las cosas que hemos conocido sobre nuestra situación es a través de los medios de comunicación, y eso es delicado porque se trata de la inversión de muchas personas para obtener casa propia. Queremos saber qué va a pasar, ya que piensan demoler, pero se les olvida que están de por medio las inversiones de muchas personas”, agregó.

Al igual que la fuente, el abogado Javier Doria, quien representa a varias familias perjudicadas por estas edificaciones ilegales, aseguró que el Distrito ha entregado en físico los resultados, sin manifestar en qué fecha harían la socialización y sin dar detalles de los resultados.

Miedo a desalojar

Mientras unas familias se lamentan por los resultados de los estudios, otras están expectantes porque aún no han aplicado estas evaluaciones y unas pocas se niegan a salir de sus apartamentos tras la falta de garantías del Distrito en cuanto al pago de subsidios de arrendamiento.

“Aún nos deben más de cinco meses de subsidios y hay gente que no tiene con qué pagar el arriendo. Eso nos pasó a nosotros que ya desalojamos y estamos con las manos en la cabeza. Es por eso que hay gente de edificios como Portales de Los Caracoles I y II que no quieren salir, ya que saben que no les pagarán como se debe”, precisó la fuente de Portales de Blas de Lezo II. (Lea aquí: Distrito aún no muestra diagnóstico de edificios de los Quiroz).

Aseguró que aunque algunos tienen el crédito congelado con entidades bancarias mientras se resuelve la situación, hay personas que no tienen este beneficio, ya que prestaron dinero en cooperativas o en bancos que no permiten este tipo de respaldo.