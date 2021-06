Bayunca y Pontezuela siguen esperando el alcantarillado

“El 27 de mayo, en una rueda de prensa que hicimos en Bayunca, le dimos un ultimátum al alcalde William Dau. 20 días para que nos cumpliera con la construcción del alcantarillado, el cual necesitamos con urgencia. Si no cumple, nos tomaremos las vías La Cordialidad y Anillo Vial, donde tenemos apoyo de los corregimientos vecinos”, dijo Estela Marrugo, líder de Bayunca y miembro del comité pro alcantarillado de Bayunca y Pontezuela.

En materia de saneamiento básico en los corregimientos de Bayunca y Pontezuela, el Distrito de Cartagena se ha rajado. Desde hace más de 8 años debía cumplirles a estas comunidades con la instalación del alcantarillado, pero a la fecha el proyecto no ha sido una realidad, por lo que estas comunidades siguen viviendo en medio de servidas.

Fallos a su favor

Martha Jurado, también líder de Bayunca y perteneciente al comité, aseguró que: “Sabemos que hay secretarías que no han invertido sus recursos y que Aguas de Cartagena también tiene unos dividendos contemplados para la ejecución del proyecto, pero nada ha pasado. Tenemos el Acuerdo 029 del año 2000, que tenía una vigencia hasta el 2015, y nosotros, al ver que no pasaba nada, impusimos una acción popular para que no perdiera la vigencia y el juzgado dio en primera y segunda instancia un fallo favorable al alcantarillado y resulta que ni a eso le han parado bolas”.

De todo este proceso que han realizado, las líderes concuerdan en que lo único que han logrado a la fecha es que Aguas de Cartagena se comprometa en la construcción del proyecto, sin embargo, sin el apoyo del Distrito no es posible avanzar.

“En el 2015 se le ordena al Distrito destinar los recursos para la construcción del alcantarillado, los cuales debían ser aprobados por el Concejo Distrital, pero no pasaba nada. Cansados de esto, nos tomamos las vías en el 2017 y conseguimos que se comprara el lote donde sería construida la planta de tratamiento en Bayunca, pues ya Pontezuela tiene un terreno y así pudimos inscribir el proyecto al Ministerio de Vivienda”, explicó Marrugo.

Luego de esto, decidieron visitar al Concejo Distrital de Cartagena para pedir celeridad en el presupuesto para el alcantarillado, y en la sesión se indicó que este proyecto, que ya está radicado en el Ministerio de Vivienda, tendría un costo de $74 mil millones, de los cuales 60% serán aportados por el Gobierno nacional y el 40% restante por el Distrito.

