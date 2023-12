Buscan descartar corrientes peligrosas en playas de Protección Costera

Hace un par de meses se terminaron las obras de relleno hidráulico -arena- en la Playa 4, sin embargo, esta no se ha puesto a disposición de los cartageneros y turistas porque el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le pidió una certificación a la Dimar para verificar si en la zona no existen corrientes de resaca. Lea: ¿Por qué no han autorizado el ingreso de bañistas en la Playa 4 de Bocagrande?

El Universal le trasladó las preocupaciones que tienen los servidores turísticos de la zona tras este aparente retraso a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quienes nos reiteraron que los estudios y diseños requeridos para la ejecución del proyecto de Protección Costera, fueron ejecutados por la Universidad de Cartagena y que son los que actualmente se implementan en el sitio de ejecución de las obras. También le puede interesar: “Nos estamos capacitando para brindar un mejor servicio”: actores de playas

Cuentan que durante la ejecución del proyecto y así fue previsto por parte de los diseñadores y la Dirección Marítima (Dimar), se elaboró el Plan de Mitigación y Estabilización para el proyecto, con el fin de atender las situaciones que se presenten por la ejecución de las obras que componen el proyecto en el que se establezcan las directrices a seguir en caso de ocurrir situaciones no advertidas en la que se involucre la evolución de fenómenos de erosión locales y/o adyacentes a las obras proyectadas.