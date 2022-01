Clases presenciales en pandemia y lo que piensan en Cartagena sobre ellas

El gobierno nacional ya ordenó el regreso a clases 100% presenciales. A través de la Resolución 6076, del 26 de octubre del 2021, la SED estableció el 24 de enero del 2022 como la fecha de inicio del Calendario Escolar. Sin embargo, la llegada de la cuarta ola del COVID genera que las medidas que se tomen para este regreso a clases sean más estrictas.

Mientras los estudiantes vuelven a las aulas, se prevé que estaremos atravesando un alto pico de contagios de coronavirus, sumado a las demás enfermedades respiratorias que también se están presentando. Pero esto no debe ser impedimento para que los niños y jóvenes retomen sus actividades académicas, sino para aumentar los protocolos tal y como lo han asegurado las directivas de los colegios y también las entidades de salud.

¿Qué dicen los cartageneros?

El trabajo académico con estudiantes será de 40 semanas lectivas, y aunque el COVID sigue siendo una preocupación, el retorno a clases presenciales es una necesidad. El Universal conoció la opinión de padres de familia cartageneros, a través de una encuesta en redes sociales, estas fueron algunas de las respuestas:

“Pues que si haya regreso a los colegios, ya que para rumba todo es presencial, y un pueblo ignorante no va”; “Si bien es cierto que todo está presencial, rumbas, centros comerciales, bancos, etc. Pero son adultos, los niños no tienen el mismo grado de responsabilidad y menos si son de preescolar”; “La presencialidad debe hacerse efectiva en las escuelas. Basta de decir que nuestros niños se van a contagiar ellos ya salen a centros comerciales, cine, restaurante, parques y demás. En estos momentos debemos aprender a vivir con estos virus”; “Es tan ilógico que aún pregunten eso, cuando no preguntaron sobre fiestas presenciales, festivales, trabajo en presencialidad”.

En la mayoría de los comentarios, las personas aseguran estar de acuerdo con el regreso a clases, porque esto no es lo que detendrá los contagios, puesto que los niños y jóvenes están expuestos al ritmo de vida que mantienen las personas que los rodean: fiestas, centros comerciales y todo tipo de salidas.

Directivas de los colegios

El Universal consultó con Luis Manuel Carvajalino, presidente y fundador del colegio Cartagena International School, quien manifestó que es momento de hacerle frente a la mala calidad educativa que dejó el COVID.

Según el educador, la cuestión está en que la vida sigue normal en los demás aspectos. Invita a volver a clases, pero con las medidas pertinentes para hacerlo. “Como colegio nos toca aumentar las medidas de bioseguridad, hay que triplicar las campañas, exigir con más contundencia que se use el tapabocas, exigir y poner lavamanos y alcohol para la limpieza constante de las manos”.

“La mala calidad de educación que dejó el COVID fue fatal, no podemos continuar con eso. Los niños perdieron las costumbres, la disciplina académica, perdieron el respeto al horario y las costumbres académicas como estar uniformados. Aprendieron a burlarse con el computador, a copiarse en los exámenes. Esto nos dejó malas costumbres y nosotros estamos dispuestos a rescatarlas”, declara Carvajalino.

Pico de enfermedades respiratorias

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), también se pronunció con respecto al regreso a clases y los retos que se presentan por la nueva ola de COVID.

“Atravesamos una cuarta ola y un pico de enfermedades respiratorias, que popularmente se ha denominado ‘el abrazo de Macta’. Estamos exhortando a los padres de familia y cuidadores de los niños para que haya conciencia de autocuidado y continúen con los esquemas de vacunación en el contexto del retorno a clases presenciales”, dijo Johana Bueno, directora del Dadis.

La jefa del departamento de salud, también instó a la población a estar atentos a los signos y síntomas de alarma por los picos respiratorios que atravesamos a nivel nacional y a extremar las medidas de bioseguridad.