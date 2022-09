“Compramos las casas a $120 millones y mire cómo vivimos”

“Estos pagos fueron sin ningún subsidio del gobierno. La constructora debe respondernos por la garantía, pero no lo ha hecho”, añadió.

Adriana Ramos, primera persona en recibir una vivienda en la urbanización, señaló que “nuestras casas presentan una alta humedad que las ha deteriorado con el pasar del tiempo. Eso nos causa problemas respiratorios, afecta a los niños, además las fachadas se han dañado. Muchos hemos puesto dinero propio para los respectivos arreglos porque no podemos vivir en esas condiciones deplorables en casas tan costosas por las que en su momento pagamos más de 120 millones de pesos”.

Las paredes de las viviendas se encuentran húmedas. //Julio Castaño - EU

Adriana y sus vecinos contaron que el proyecto se empezó a entregar en el 2020 y en este 2022 se han otorgado las demás casas para un total de 27 viviendas en las cuales ya hay 20 familias habitando.

La obra se compone de tres manzanas, cada una de 20 casas. Agregaron que el terreno donde estas fueron construidas no contó con impermeabilización, por eso sufren con las aguas de un canal pluvial aledaño.

“El 70% de las casas están afectadas por la humedad, unas más que otras. Ese canal no evacua con rapidez, las aguas siguen aquí días después de las lluvias y se convierten en foco de insectos y roedores. Tenemos que encerrarnos temprano porque la mosquitera no se puede soportar. También tenemos un monte de aproximadamente dos metros de altura en un lote vecino que tiene charcos, animales y es foco de consumidores de droga que vienen de otros barrios. Estamos propensos a robos y lo peor es que en las noches quedamos a oscuras porque no sirve la iluminación en las calles, todas las lámparas se han apagado”, finalizó Ramos.

Este medio intentó obtener un pronunciamiento de la constructora señalada, pero no fue posible.

La comunidad espera que desde la Alcaldía de Turbaco les den las ayudas necesarias para que las falencias desaparezcan y puedan vivir en sus nuevas casas con plenitud de garantías.