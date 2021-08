Comunidad de Barú tiene más de 5 años sin centro de salud

¿Atención en salud en Barú? ¿Eso qué es? Aquí tenemos prohibido enfermarnos”. Esa es la consigna que desde hace más de cinco años tienen los habitantes de este corregimiento insular, quienes desde abril del 2015 se quedaron sin el Centro de Atención Prioritaria (CAP) debido a que la administración de turno demolió la estructura con el fin de que, en un año, los residentes de la isla tuvieran un centro de salud moderno y equipado, sin embargo las obras fueron suspendidas y mientras tanto la estructura de hierro se ha ido deteriorando.

“Desde el 2015 estamos sin el centro de salud, aquí no se puede uno enfermar porque es una odisea. No queremos seguir sin este puesto de salud que es muy importante para todos. El alcalde, William Dau, dijo que en diciembre de este año nos lo entregarían, pero ahí no han hecho nada”, dijo Farley Otálora, veedor de Barú. Lea aquí: Alcalde Dau: “Este año vamos a terminar cinco centros de salud para Cartagena”

Otálora señala que: “Hace un mes más o menos vinieron unos trabajadores y estuvieron limpiando y pintando la estructura metálica, pero no se ha hecho más nada. El subcontratista nos comentó que no les han pagado y por eso no puede seguir las obras. No queremos estar un año más sufriendo por la atención en salud”.

¿Cómo hacen?

Han sido varias las personas que, según los baruleros, han fallecido en la isla debido a que no cuentan con un médico permanente en el lugar o porque no alcanzan a llegar a Santana, Pasacaballos o Cartagena, hasta donde deben trasladarse para recibir la atención médica necesaria.

“Aquí viene un médico dos veces a la semana. Los martes y viernes, y solo lo hace en las mañanas, los demás días nos toca resolver viajando a los CAP cercanos”, comentó el veedor. Lea aquí: Centros de salud: ya hay cronograma para reiniciar obras