“Con la no realización de la protección costera está en riesgo la ciudad”

Luego de que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) revelará que ninguno de los dos consorcios interesados en ejecutar las obras de protección costera cumplió con los requisitos técnicos y por tanto no pudo escogerse un ganador, desde el Distrito lamentaron el hecho. (Lea aquí: En vilo adjudicación de obras de Protección Costera para Cartagena)

Javier Moreno, director de Valorización Distrital, manifestó que no es una buena noticia para la ciudad, y que él, en lo personal no se la esperaba. “Es aplazar una necesidad urgente que tenía Cartagena. Con la no realización inmediata de este proyecto está en riesgo la ciudad; por un lado, por el cambio climático, pues desde hace años Bocagrande y el Centro se inundan con mayor frecuencia y por tiempos más prolongados”, precisó el funcionario.

Moreno agregó que este proyecto traería, además, generación de empleo y la ampliación de la carrera primera de Bocagrande.

“Ahora toca de la manera más ágil posible lograr reencaminar el proceso. Pedimos al gobierno que siga apoyando con mucha dedicación para que la obra se haga lo más rápido posible, y nos dé la mano en lo que se requiera porque Cartagena lo necesita”, aseguró el Director de Valorización.

El funcionario precisó que, aunque los recursos están garantizados, es posible que el presupuesto para la realización del mismo, se tenga que ajustar.