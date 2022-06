Consejo Nacional de Contralores se pronuncia sobre suspensión de Dau

“Cartagena de Indias se encuentra ad-portas de retomar el rumbo de la última década: solo entre 2012 y 2019 ocuparon el cargo de alcalde 11 personas. Sin duda, la inestabilidad en el Gobierno distrital ha provocado el rezago en la implementación de los más importantes proyectos y la pérdida de capacidad de la alcaldía para atender oportunamente los desafíos de la ciudad”, sostuvo la agremiación.

Señaló: “Teniendo presente lo anterior, y el precedente que puede configurarse para toda la Nación, instamos a su despacho a que la solicitud de suspensión por parte del contralor (e) de Cartagena de Indias, se examine por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y sea esta instancia la que se pronuncie sobre la competencia de las contralorías territoriales para solicitar la suspensión de carácter indefinido de un funcionario electo por voto popular y la proporcionalidad de este tipo de medidas ante las presuntas irregularidades encontradas”.

El martes, el ministro del Interior, Daniel Palacios, afirmó que el Gobierno nacional no es quien suspende a los alcaldes o gobernantes, por el contrario únicamente acata las órdenes de los organismos de control y de la justicia.

“El Gobierno nacional no suspende, el Gobierno acata instrucciones de órganos de control o de órganos judiciales, no es una súplica al Gobierno, no es que el presidente quiera o no quiera hacerlo, es que es una obligación constitucional y legal. No le corresponde ni le compete al Gobierno cuestionar a la Procuraduría frente a la toma de una decisión”, afirmó Palacios.

(Lea aquí: “El Gobierno nacional no suspende”: Mininterior sobre suspensión de Dau)