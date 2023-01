Critican al Gobierno por nuevo impuesto en Cartagena por obras del Dique

Y agregó: “Como miembro de la Comisión Accidental Canal del Dique, Río Magdalena, le solicito al Gobierno nacional explicar y determinar el método de financiación del proyecto para que no se le dé cabida a especulaciones”.

La congresista Juliana Aray Franco, en diálogo con El Universal, aseguró que de este proyecto se ha venido hablando desde hace 50 años. Destacó las bondades que tendrá la región una vez se finalicen las obras, ya que mitigará la problemática de inundaciones y volverá a recuperar el ecosistema de la bahía de Cartagena. Sobre las declaraciones del ministro de Transporte, puntualizó: “Le pedimos al Gobierno nacional que precise por qué acogieron la figura de financiación de valorización para realizar este megaproyecto, teniendo en cuenta que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, había manifestado que estos recursos estaban garantizados. No es justo que los cartageneros asuman parte de la financiación de este megaproyecto que impacta a tres departamentos de Colombia, ya que Cartagena es una de las ciudades con mayor índice de inflación en el país”.

Dau se pronunció

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, aseguró que esto se debería cobrar solo a los propietarios de los grandes lotes cercanos a la bahía de Cartagena y que el término que debía utilizar el ministro de Transporte, no era el de valorización sino plusvalía.

“La idea de cobrar a los diferentes propietarios de predios por la realización de los 3.2 billones de pesos que cuesta el proyecto del Canal del Dique fue una propuesta que yo hice como alcalde de Cartagena, pero no para cobrar a los cartageneros, sino a los dueños de las 80 mil hectáreas de predios que serán productivos una vez arranque este proyecto. La inversión financiera no vendrá de parte de la gente de Cartagena. Como alcalde no lo permitiré”, enfatizó Dau.