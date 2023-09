Culpan a Dau de que el POT no haya pasado a la concertación ambiental

“No se concibe cómo en tres oportunidades Planeación radica información incompleta, ya es evidente que los tiempos no dan para que el POT se expida durante la presente administración. (...) No estamos para perder tiempo, pedimos al equipo que aproveche estos tres meses para fortalecer los insumos y al próximo gobierno que rápidamente retome el proceso”. Lea: “No estamos para perder el tiempo”: gremios piden fortalecer insumos del POT

“Para esta Presidencia, el responsable de que el POT no haya podido iniciar la etapa de concertación ambiental es del señor Alcalde Mayor William Jorge Dau Chamat, teniéndose en cuenta que esta administración recibió los 17 productos de Inypsa que la administración del 2018-2019 y el concejo Distrital, había pedido no recibirlos porque no servían, y a cambio, esta administración se ha gastado más de $17 mil millones tratando de enmendar los errores y no pudieron”, dijo César Pión, presidente de la Comisión del Plan.

El cabildante contó que desde el 2019 cuando se dejó la liquidación de este proceso de Inypsa, la administración ‘Salvemos Juntos a Cartagena’, “no pudo contratar una consultoría seria de alto nivel y experiencia que evaluara toda esta situación, y a cambio priorizó la contratación de OPS por más de $7 mil millones, tuvieron que contratar los estudios de riesgos básicos porque los de Inypsa no servían”, agregó.