Daño en transformador tiene al Alto Bosque a oscuras y elevó la delincuencia

Ninguna entidad se apropia del tema

Marta Esquiva, administradora del Conjunto Rincón del Alto Bosque, que está en la zona afectada, cuenta que ya se comunicó con tres entidades distintas y aún no encuentra quién se encargue de buscar una solución a esta situación.

Dice que se comunicó con Afinia, la Concesión Vial y la Alcaldía, pero ninguna se apersona de la problemática. “Llamé a la Concesión Vial y lo que me dijeron es que ellos estaban en liquidación y que me remitiera a la Alcaldía. Llamé a EPM, me dieron un número de radicado, pero al ver que no había resultados volví a llamar y me dijeron que era la Alcaldía la encargada”, dijo Esquivia a El Universal.