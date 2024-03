Dau denuncia que la UNP le quitó escolta y Dumek le ofrece protección

“Mediante un mensaje verbal enviado a través de mi conductor por un señor Jorge Melo (respondiendo a no se cuales intereses ocultos) me informaron que a partir de hoy a las 2:30 p.m. me quitaban mi esquema de seguridad sin que exista un estudio previo ni que me hayan llamado a sustentar”, dijo Dau en un correo enviado al director de la UNP, Augusto Rodríguez, exponiendo la situación.