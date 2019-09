Director de la Cárcel de San Diego denuncia amenazas en su contra

Mientras realizaba el procedimiento de traslado de 18 internas a diferentes ciudades del país, Jaime De Ávila Hernández, director de la Cárcel Distrital de San Diego, recibió todo tipo de insultos de parte de algunos familiares de las reclusas y señaló que algunos de ellos lo amenazaron.

“Yo temo por mi vida y por la de mi familia, no sé qué pueda pasar. Me decían que se los iba a pagar, que iban a atentar contra mi vida, que me tenían ubicado”, explicó el servidor público.

De Ávila quien lleva 14 meses como director de la cárcel, dice que todo esto se dio porque los familiares creen que él es quien toma las decisiones sobre los traslados.

“Los familiares muchas veces creen que los directores tomamos las decisiones de trasladar a las reclusas, pero no es así, nosotros solo comunicamos y realizamos lo que nos indican los entes encargados. Esto es un procedimiento normal”, insistió.