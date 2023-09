Director de la Filarmónica de Bogotá denuncia amenazas en redes sociales

En la denuncia, Gustafsson acusa a Francisco José Lequerica Otero, quien utiliza el nombre “Francisco Lequerica” en Facebook, de proferir amenazas en su contra. Sin embargo, esta denuncia no solo plantea preocupaciones en cuanto a la seguridad personal del director de la Filarmónica, sino que también arroja luz sobre cuestiones legales y éticas relacionadas con la libertad de expresión y la gestión cultural en Colombia. Lea: ¡Qué orgullo! Uno de los mejores chelistas del mundo es colombiano

Además, Lequerica supuestamente realizó una publicación en la que criticaba a la “gentuza que gerencia el arte en Colombia” y hacía un llamado a considerar opciones diferentes a la diplomacia y el diálogo, lo que Gustafsson interpreta como una incitación a la violencia.

"La gentuza que gerencia el arte en Colombia no entiende de diplomacia, de empatía, ni de solidaridad. Lo único que los mueve a ceder es el miedo a la violencia física. Si los artistas no empezamos a considerar otras opciones de asertividad, nos seguirán atropellando. Las cartas del gremio a la prensa, las manifestaciones pacíficas, los conciertos solidarios, las instancias judiciales, no les inmutan. Invito a la comunidad a considerar urgentemente esas otras opciones", es lo que aporta como de las pruebas Gustafsson en su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

El fundamento legal de la denuncia de Gustafsson se basa en el artículo 347 del Código Penal de Colombia, modificado por el artículo 10 de la Ley 1908 de 2018, que establece sanciones para el delito de amenazas.

El sueco alega que las acciones de Lequerica constituyen un ataque personal en su contra y que han perturbado su paz y seguridad como Director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, así como su integridad física.