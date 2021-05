Docentes celebran vacunación, pero piden más garantías

“Falta más”

Según Pérez, la voluntad de los directivos docentes es retornar a las aulas lo antes posible y así se lo han hecho saber al Gobierno nacional, sin embargo “ellos son quienes han incumplido desde el año pasado, cuando sacaron la directiva ministerial 011, donde nos llaman a la alternancia sin tener una solución, inclusive, el Ministerio de Salud sacó unos protocolos que el mismo gobierno incumplió. Nosotros todavía no estamos en condiciones para regresar”.

Ellos habían pedido que los vacunaran en la primera etapa junto a los médicos, para así poder impartir las clases sin riesgo, pero no fue posible.

“Nosotros como docentes, directivos y administrativos, también atendemos personal y estamos también con el riesgo de que alguien nos pueda contagiar en el momento mismo que salgamos de nuestras casas, por eso estuvimos pidiendo la vacunación, pero las cosas no se dieron y ahora esperamos que la vacunación avance a buen ritmo para que antes de que finalice junio ya la mayoría estemos vacunados”, comentó Pérez, agregando que “en esta etapa también vacunarán a algunos jóvenes desde los 16 años y eso es bueno para nosotros pues serían algunos de los alumnos”.

Con respecto a si aplicarán o no la alternancia después de ser vacunados, explicó que aún no están las garantías y que hasta que no se cumplan, no podrán regresar.

“Las instituciones tienen más de un año que están solas, abandonadas y le hemos dicho al gobierno que implementemos un plan de recuperación de la infraestructura para retornar, después de que baje esta tercera ola. Esperamos que sea en julio, sin embargo a la fecha no tenemos las condiciones para poder retornar a las aulas”, dijo, añadiendo que “el gobierno nunca ha tenido la voluntad y esa es una de las partes que está en la mesa central de negociación en Bogotá, y el gobierno ha evadido ese tema, esperemos que ahora se concreten realmente las mesas de diálogo y se puedan definir las intervenciones que harán”.

Los docente quisieran retornar no en alternancia, sino al 100%, pues consideran que están teniendo un desgaste durante las clases virtuales, aseguran que muchos padres y estudiantes escriben hasta altas horas de la noche preguntando por algún trabajo.