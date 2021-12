El 31 de diciembre también es viernes sin moto, ¿se vendrán cambios?

“Qué caos, este es el peor día de la ciudad”, “Coger un transporte es muy difícil hoy, todo está colapsado y demorado”, “Esta restricción no sirve para nada en esta ciudad con un servicio público tan malo” o “Es un desastre total y más en esta época tan congestionada, deberían suspender la medida así sea por este mes”, son algunos de los comentarios hoy en las redes sociales de El Universal, por parte de cartageneros a los que se les preguntó sobre sus experiencias en el ‘Viernes sin moto’ que se cumple en estos momentos. (Lea: ¡Prográmese! Este viernes 10 de diciembre es día sin moto en Cartagena).

La mayoría de opiniones reprocharon la medida, y un pequeño porcentaje la aprobó, lanzando frases como: “No lo suspendan, es el día más confiable para hacer operaciones bancarias”, o “El jueves no era sin moto y los trancones eran los mismos o peores, igual que el resto de días. No hay ninguna diferencia, por el contrario es un día muy seguro para salir”.