El drama que les ha tocado vivir a las víctimas de los Quiroz

II. Cumplimiento a medias

Según Javier Doria, abogado de las familias de diversos edificios, algunas medidas han sido cumplidas por el Distrito parcialmente y otras totalmente incumplidas.

“El subsidio de mudanza se lo pagaron a la mayoría de las familias, fueron como $400 mil; pero en el de arriendo, ha habido muchas dificultades para que a la gente le paguen”, comenta.

Asegura que de 212 familias solo les han reconocido el subsidio a 118 y aún así el pago ha sido muy irregular.

“Tampoco se han instalado los servicios de vigilancia, eso se hizo por cuatro meses y no se ha vuelto a contratar. Algunas edificaciones han sido invadidas por habitantes de la calle y se han robado puertas y cocinas”, afirma.

Estos incumplimientos han provocado que muchas familias no tengan cómo subsistir. “Muchas familias han quedado mal con los arriendos porque el Distrito no les paga e incluso algunos se han visto obligados a devolverse a las edificaciones a pesar de que no tengan servicios públicos”, agrega. (Le puede interesar: “Volví al edificio sabiendo que puede desplomarse”: víctima de Los Quiroz)

Sobre el hecho de que a no todas las familias se les haya reconocido el subsidio, dice que el Distrito ha puesto muchos requisitos para ello.

“Había familias que estaban residiendo allí pero que todavía no les habían corrido escrituras, entonces el Distrito no les reconoce a los poseedores. Hay una serie de circunstancias jurídicas distintas para todas las familias y el Distrito se ha agarrado de allí para no reconocerlas, entonces las familias que ya habían comprado, legalizado la compra y tenían la escritura, las reconocieron como víctimas, pero las que no a pesar de que vivieran allí no se les reconoció ningún derecho”, expresó.