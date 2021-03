El Laguito: cuestionamientos por estudio que costaría $750 millones

La visita del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, el pasado viernes a Cartagena dejó dos hechos puntuales: la instalación del Comité Ambiental Interinstitucional para el Manejo de la Bahía de Cartagena y el anuncio de un estudio para la solución definitiva al problema ambiental en El Laguito. Lea: Bahía de Cartagena: trabajan en plan maestro de restauración

El estudio que estará a cargo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) requiere una inversión de $750 millones que serán aportados por la Alcaldía de Cartagena, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y el Ministerio de Ambiente.

El convenio que hace parte del plan de acción dispuesto por el gobierno de William Dau para la recuperación de este cuerpo de agua será la solución ‘a largo plazo’ mientras se espera la llegada de la bomba axial en abril. Lea: Construcción de bomba axial “va a buen ritmo”

Javier Mouthon, director del Establecimiento Público Ambiental, EPA, explicó que se trata de estudios de diseño especializado que requieren “expertos en modelación de la dinámica costera. Éstos solamente se encuentran en centro de investigación, universidades y firmas de consultoría altamente especializadas”.

Sin embargo, son múltiples los cuestionamientos que han surgido sobre la pertinencia e inversión que requiere el estudio para determinar una solución integral y definitiva a la crisis ambiental de El Laguito.

Para Fredy Orjuela Martínez, biólogo marino y auditor ambiental, las autoridades desconocen que el cuerpo de agua presenta una problemática muy seria que se puede enfrentar sin recurrir a estudios costosos. Lea: El Laguito: nuevas propuestas para salvar este cuerpo de agua

“Están ignorando que se debe empezar un proceso de desintoxicación del lago. Hay que descontaminar el lago y ese proceso solo se logra mediante filtración química, mecánica y biológica. Son procesos que no requieren unos estudios tan costosos. Ya los procedimientos están, hay unos protocolos que ya están, lo único que se necesita es empezar a hacerlos porque ante una emergencia no se necesitan unos estudios que van a generar resultados en más de un año. Los estudios de modelación de la dinámica costera no se entregan en tres meses, la modelación se da por periodo de 365 días o más”, expone.

Con un sentido parecido, Luis Fernando Sánchez, biólogo marino y director de la fundación Planeta Azul Caribe (FUPAC), sostiene que lo prioritario es salvar el cuerpo de agua ya que los estudios solo dirán “lo que ya sabemos”.

“Basta de estudios. Lo que se requieren son soluciones y la falta de información que haya se recoge durante el desarrollo de las actividades, durante la ejecución de obras que lleven a la solución de los problemas que ya se sabe que quieren dirigirse a la apertura de la boca y la continua aireación de las aguas de El Laguito. Contratemos a quien nos asegure que el cuerpo de agua vivirá con la boca abierta y se mantendrá así con conectividad con la bahía”, expresa.