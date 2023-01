En Cartagena se han perdido cerca de 12 mil puestos de trabajo

Aunque para muchos no lo parezca, según las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Cartagena es una de las ciudades con menor desempleo del país, aunque esto se debe en buena medida a la gran cantidad de personas que se dedican a labores informales.

“Este incremento se explica por una caída en el empleo y un aumento en el desempleo. La caída en los ocupados fue más notoria entre los formales y afectó de manera importante a las mujeres”, dice el informe.

El DNP advirtió además que el aumento en la tasa de desempleo pudo haber sido mayor si no fuera porque el año pasado muchas personas salieron de la fuerza laboral de la ciudad, es decir, desistieron de buscar empleo y por eso ya no están entre los desempleados que cuenta el Dane.

Eliana Salas Barón, directora del programa Cartagena Cómo Vamos, asegura que este es un punto al que hay que prestarle atención. “El aumento del desempleo y la dificultad para encontrar uno nuevo, reflejado en la disminución de la ocupación desencadena un desánimo en las personas, que dejan de tener una búsqueda activa de empleo. Dicho de otra manera, en Cartagena aumentó la población que no necesita, no puede o no le interesa tener una actividad remunerada, un empleo”, puntualizó.

De esta manera, según el informe del DNP, en Cartagena, entre el tercer trimestre del 2021 y el de 2022 se perdieron casi 12 mil puestos de trabajo. El sector en el que más se perdieron empleos fue el de actividades profesionales y técnicas (19%), seguido de alojamiento y servicios de comida (15%), industria (9%) y comercio (5%).