¿Sabías que bañarte en playa puede perjudicar tu salud? Te contamos por qué

Julio Benavides, epidemiólogo del Dadis.

¿Cómo afecta la salud de los humanos?

Y añadió: “Sobre las afecciones gastrointestinales, las más comunes en estos casos son las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), las cuales tienen una tasa de mortalidad alta en menores de cinco años. En caso de no provocar la muerte, se podrían derivar efectos secundarios en los infantes como retraso en la talla, peso bajo, desnutrición, entre otros”.

Sin embargo esto aún no es una realidad cercana, pues en el foro “Agua limpia y saneamiento por una Cartagena más sostenible”, al cual asistió Aguas de Cartagena, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y la Universidad Tecnológica de Bolívar el pasado miércoles, se informó que el IRCA del agua potable en Cartagena es del 0%.

Tomemos conciencia

Antes de tomar medidas ante el riesgo de contraer enfermedades por la contaminación de nuestros ecosistemas marinos, es necesario tener en cuenta que los únicos afectados no somos los humanos, también la fauna y flora de nuestra ciudad.

Empezar a darle buen uso a los contenedores y cestas instaladas sobre la línea de playa y dentro del área de la misma sería una alternativa que beneficiaría a todos los individuos vivos y al ecosistema en general, pues si los visitantes disponen sus residuos de forma correcta, estos no tendrían porqué llegar al mar y ocasionar todos los efectos adversos mencionados. Siga leyendo: Playas de Cartagena: ¡No arroje más basuras!

La responsabilidad de mantener las playas limpias no es solamente de la empresa encargada de la limpieza, pues el impacto de su trabajo disminuye si aquellos que asisten a estos espacios no se preocupan por mantenerlos aseados. Lea: Con música, asociaciones cartageneras llaman a la conservación en playas

Todos los cartageneros tenemos derecho a disfrutar de la diversidad de nuestros ecosistemas, y contribuir a su preservación es una tarea que no toma tanto tiempo ni esfuerzo como algunos piensan, después de todo no se trata de limpiar la playa, sino de no ensuciarla, recuerde que guardianes del medioambiente somos todos.