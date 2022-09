Esta importante avenida del Centro está urgida de una intervención

La avenida Rafael Núñez, que conecta al sector de la India Catalina con la avenida Santander en el Centro Histórico, clama a gritos por una intervención.

Son aproximadamente 500 metros de extensión en los que hay varios huecos que se han llenado de agua con las recientes lluvias y que representan un gran riesgo para la movilidad vehicular.

El tramo más afectado es el comprendido entre la boca Paz y Concordia y la esquina del Parque Apolo en la carrera 2 de El Cabrero.

“Esos huecos son de toda la vida, sobre todo los que teníamos después de la curva. Aquí llegan a arreglar y al poco tiempo se vuelve a abrir la vía, no es un problema de ahora sino de siempre. Hace como dos años hicieron unos trabajos en la curva donde había un cráter, hasta ahora han servido bastante porque ese pedazo no se ha vuelto a dañar, pero más adelante no hicieron nada y ahí es donde ahora tenemos el dolor de cabeza, esta ciudad necesita que se hagan obras de calidad, sobre todo en los sectores turísticos”, aseguró el conductor de buseta de servicio público José Luis Castro, con más de 20 años en ese oficio.

