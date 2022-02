Fracasó tercera mesa de diálogo entre el Distrito y mototaxistas

Fracasó mesa de diálogo

Tras la propuesta de los motorizados de echar para atrás la restricción en corredores viales, el alcalde de Cartagena, William Dau señaló que la medida sigue en pie: “Estoy preocupado porque hacemos una reunión y no hemos avanzado. En cada reunión los mototaxistas llegan a pedir más y más y no ceden. La autoridad máxima en el Distrito no son los conductores de motocicletas. Aquí todos tienen que sacrificarse. Nosotros no vivimos en una jungla sino en una sociedad donde todos deben poner de su parte. Es un hecho inevitable que vienen restricciones a corredores viales. Les propusimos que nos dieran a conocer los barrios que les interesa y dijeron que no. Vamos a dialogar pero todos pongan de su parte”, dijo muy molesto el mandatario de los cartageneros.