Frase de Vicente Blel divide opiniones entre líderes

Lo expresado por Blel es racismo. No es un invento, esa es su voz, ahí están las pruebas”, dijo Martín Salas, abogado, quien fungió un tiempo como juez de rentas del Departamento, mientras que Jimmy de Ávila, líder del corregimiento de Bocachica, aseguró que “si todos los racistas de Colombia fuesen como Vicente, nosotros los negros estuviésemos complacidos porque Vicente jamás, en los 30 años que tengo de estar conociéndolo, nos ha hecho un acto de discriminación”. Divididos, así están los líderes de Cartagena, quienes después de escuchar la frase “el negro es flojo, no le gusta trabajar”, pronunciadas, según se escucha en los audios que dio a conocer La W Radio, por el exsenador y condenado por parapolítica, Vicente Blel Saad, causaron revuelo en diferentes escenas de la política local y que incluso han provocado investigaciones de los entes de control.

Este medio consultó con varios líderes políticos de Cartagena, que se reconocen como negros o afrodescendientes para conocer su reacción sobre la mencionada frase y el ejercicio dejó en evidencia que quienes no están en la campaña del hijo del exsenador, Vicente Blel Scaff, lo atacan, pero las declaraciones no causaron ningún tipo de efecto en líderes afros que apoyaban desde antes esta aspiración política. Estos últimos justifican su apoyo o permanencia firme con la campaña de Blel Scaff alegando que las frases fueron dichas por el padre y no el hijo.

“No lo dijo Vicentico”

“Es una postura ligera de una persona que hizo su comentario quizá en su intimidad, en alguna reunión familiar, personal, no sé, pero abiertamente no creo que tenga una actitud por decirlo así discriminatoria, porque yo conozco del talante de la persona que está en ese audio y son personas que por ligereza lanzan expresiones alegres que sí pueden afectar a un entorno en su debido momento. Pero quiero decirle abiertamente a la comunidad cartagenera y al pueblo bolivarense que no se le puede estigmatizar a Vicentico, al candidato hoy, porque no son palabras de él, son de su padre”, aseguró Enaldo Tovar, líder La Candelaria. Lo mismo opina Elizabeth Zúñiga, más conocida como ‘la Negra Elisa’, quien señaló que “quiero dar fe que Vicente Blel no es ningún racista con los negros, porque es el único político y es la única persona que vive en Castillogrande que las fiestas que hace, los matrimonios de sus hijos, sus cumpleaños, invita a personas de estrato popular y negra”.

Por su parte, Jimmy de Ávila señaló que “señores reflexionemos y sigamos apoyando al candidato de la mayoría, candidato noble como Vicente Blel hijo”.

“Es inaceptable”

Otros líderes políticos como Aniano Morales, de Olaya Herrera; Deivis Zabaleta, de Nelson Mandela; y Alejandro Valiente, de La Boquilla, señalaron que no estaban de acuerdo con la frase dicha por el exsenador y explicaron que en Cartagena más del 69% de los habitantes son negros y afros. “Imagínate que una persona de esas trata a un votante así ahora que los necesita, cómo será cuando tenga poder, sería peor, entonces yo creo que primero rechazo como cartagenero, como negro que soy, como negra que es mi familia y de mis hijos y toda mi descendencia, mi rechazo rotundo a esa discriminación. Total y clasista”, explicó Aniano Morales, por su parte Deivis Zabaleta señaló que “es inaceptable y merece el repudio de los cartageneros”. (Lea aquí: “No cargaré la cruz de los errores de mi papá”: candidato Blel sobre audios) Por su parte, Wilman Herrera y Armando Córdoba, candidatos a la Alcaldía, señalaron que “por el hecho de que Vicente Blel haya discriminado, debemos salir a la calle y defender nuestro patrimonio. Diciendo que Cartagena no le pertenece a la clase política sino a todos los cartageneros”.

“Son errores de mi padre”