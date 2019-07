“Hacer más calles no es la única solución”: expertos

No. Como lo señalan Torres y Daniel Toro González, economista e investigador en temas de transporte de la Universidad Tecnológica de Bolívar, ninguna cantidad de calles, por numerosas y amplias que sean, va a solucionar por sí sola los problemas de congestión vehicular de una ciudad.

“Está demostrado que cada vez que se construye más infraestructura para facilitar el tráfico de particulares, las calles vuelven a colapsar al poco tiempo, como ocurre en Los Ángeles, Estados Unidos; o en Beijing, China”, explica Toro.

Hacer vías provoca una “demanda inducida”: entre más y mejores carreteras haya, más estímulos hay para que la gente compre y use automóviles. El tráfico aumenta en proporcionalidad a las calles y el problema subsiste. Ahora bien, eso no significa que no se necesiten más vías en Cartagena, porque sí se necesitan, sino que, como lo afirma el investigador Toro, esas nuevas vías deben estar acompañadas de “fomentos a la movilidad activa y al transporte público masivo”.

La principal medida es desestimular el uso del carro, no a través de prohibiciones, sino creando la infraestructura urbana y pública necesaria para que valerse de formas de transporte alternativas sea agradable y sostenible: caminar, usar la bicicleta, montar en buses articulados o, para las ciudades que los tienen, en el metro.

“Cuando se habla de un sistema de movilidad urbano sostenible, hay que pensar en todos los sistemas de transporte”, afirma el investigador Torres. Eso significa que debe haber un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que articule una malla vial continua, senderos peatonales largos, ciclorrutas que recorran la mayor distancia posible y un sistema de transporte masivo de amplia cobertura.

El alcalde Pedrito Pereira afirmó que es imposible que el Distrito se comprometa a hacer cambios grandes en la malla vial durante el resto del año, puesto que a su administración solo le quedan unos pocos meses. También señaló que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) tiene problemas para hacer control efectivo del tráfico en estos momentos, debido al vencimiento de la concesión de su servicio de grúas y de parqueaderos.

Por ahora, afirma, los esfuerzos de la alcaldía están en “mejorar el servicio de transporte masivo, avanzar en la chatarrización del transporte colectivo, adelantar un convenio con Transcaribe para conseguir un servicio de grúas y parqueaderos, e investigar la posibilidad de entablar algunas asociaciones público-privadas para mejorar la movilidad en la ciudad”.