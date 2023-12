Inconformidad por cambios en el puntaje del Sisbén y podría haber protesta

Además, exigió que el Gobierno organice canales de participación ciudadana y difusión de la información. “Queremos saber cómo serán los procedimientos. Que pongan canales donde comuniquen qué viene y que nos aclaren si va a quedar así, porque si quedará así, habrá una protesta, porque es injusto que los que están bien económicamente reciban lo que no reciben los de estrato 1”.

En el inicio de la semana, en Flor del Campo amenazaron con organizar un plantón contra el cruce de las bases de datos. Finalmente no se dio, pero la incomodidad de la comunidad sigue viva. Lea aquí: IDER rindió cuentas: esto fue lo que hizo la entidad en cuatro años

La reciente actualización del Sisbén no fue bien acogida por un amplio sector de la ciudad. El cambio en la configuración de los datos de la clasificación no tuvo buena aceptación, sobre todo por aquellas personas cuyo puntaje se elevó.

Por lo que cuenta, el plantón que se pensó en Flor del Campo no se realizó porque no se les permitió; sin embargo, aún tienen la intención de protestar en caso de que no les entreguen la información detallada de cómo funcionará el Sisbén o les informen que dejarán de tener ciertos beneficios.

Por otro lado, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, dijo que la recategorización dejó a diversas familias excluidas de la oportunidad de obtener créditos para vivienda. Herrera resaltó que “un 31% de los hogares expresaron haber renunciado debido a modificaciones vinculadas a la disminución del subsidio, como la reclasificación en el Sisbén”.