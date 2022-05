¡Indignante! Atracan y acuchillan a embarazada en Loma Fresca

“A la vecina que la acompañaba la sujetaron por los brazos durísimo para que no huyera y le pusieron un cuchillo en el cuello; también le quitaron el celular. A ella la agredieron sexualmente, pues le tocaron los senos, supuestamente para ver si tenía escondido dinero y también le tocaron las partes de abajo; le jalaron la licra para ver, supuestamente, si en la ropa interior tenía guardada plata. La tocaron por todas partes”, contó un habitante del sector. No contento con ello, uno de los sujetos le dio un cuchillada en la barriga a la embarazada y luego huyó con sus cómplices.

Problema de todos los días

Vecinos de la zona dicen que el caso de Natalia y su acompañante es uno de los tantos que ocurren a diario en la zona, por lo que piden al Distrito que realice una intervención especial en el sector junto a los miembros de la Policía Metropolitana.

Orlando Zurita Pacheco, líder comunal, confirmó que la comunidad está sufriendo con los distintos hechos de inseguridad. “Tenemos muchos problemas en nuestra comunidad, pero ahora nos está afectando más que todo la inseguridad. Las personas no se sienten tranquilas cuando salen de sus casas o vienen del trabajo. La Policía patrulla, pero no es suficiente y necesitamos más apoyo. Este es un problema que no se soluciona con una ronda. Ya hubo casos donde personas que nos están afectando fueron aprehendidas, pero los capturan y a los cinco días ya están afuera, en la calle. Este problema es más estructural, del mismo sistema de justicia, de los jueces, por eso hay que reestructurarlo para que estas personas no sigan afectando a las comunidades”, contó el líder.