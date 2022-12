Kriss Urueta, el abogado que lucha contra la discriminación en Cartagena

“El Club Naval tenía un reglamento en el que excluían y prohibían la entrada de las empleadas domésticas, pero no solo eso, sino que las comparaban con los animales, porque en uno de los parágrafos del reglamento se establecía que se prohibía el ingreso de empleadas domésticas y de mascotas. Cuando me llegó ese caso pensé que era terrible e iniciamos una acción constitucional contra el Club de Suboficiales y contra la Armada, porque el reglamento era a nivel nacional”, explicó Urueta.

En el año 2016, a Carmen Beltrán Pájaro, quien en ese entonces laboraba como empleada doméstica, le ocurrió una de las cosas más indignantes que le pueden suceder a un ser humano. Carmen acompañaba al hijo de su empleadora a una fiesta en el Club Naval de Suboficiales, cuando le dijeron que en el sitio no se aceptaban empleadas domésticas y le pidieron que se fuera.

Urueta siempre ha trabajado bajo la convicción de que la discriminación se tiene que acabar y de que en Cartagena no debe haber lugar para ningún tipo de exclusión.

“Estoy feliz porque este reconocimiento se convierte en un impulso para seguir con esta lucha y decirle a la gente que no es viable discriminar a nadie, que todos somos iguales y este reconocimiento me motiva a seguir en Cartagena dando esta batalla. Cada vez que ocurra un hecho de discriminación y me busquen ahí estaré”, expresó.

Y es que para él, el caso de Carmen marcó un precedente en la ciudad, pues en sus palabras “en Cartagena es muy difícil que alguien se atreva a levantar la voz” y al ganar esta tutela se envió un mensaje contundente sobre lo que es posible lograr si se ponen en conocimiento estos casos.

“Restablecerle la dignidad a la señora Carmen fue muy gratificante y significó que con el derecho podemos enseñar a la sociedad a que no se puede estar discriminando, que hoy el racismo no tiene cabida en la sociedad y también para decirle a la gente que aquí en Cartagena hay un abogado que trabaja por estos temas sin ninguna remuneración a cambio, que lo hacemos simplemente por la convicción de que este flagelo tiene que acabar”, puntualizó.