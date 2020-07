Las polémicas de los policías en esta cuarentena en Cartagena

Habla la afectada

La mujer del incidente en Castillogrande habló con El Universal en exclusiva y dio su versión de lo sucedido. Se trata de Fiona Beeson, quien explicó que el pasado 17 de julio, “mientras manejaba mi bicicleta casi me atropella un taxi. Una situación que me alteró porque desde hace meses no hay control de tránsito en Bocagrande. Pero seguí mi camino y me encontré con un uniformado al que le digo ‘ey, donde está el DATT que no lo veo hace seis meses’; ‘esta es la segunda vez en 10 días que casi me lleva un taxi’. El agente me responde: ‘niña eso es directo con la Alcaldía’”.

“El general me escuchó hablar y salió ofuscado. Me mandó a arrestar, me pusieron las manos en la espalda, me hicieron caminar esposada y escoltada por 4 o 5 policías por todo Bocagrande hasta la estación que está en El Laguito. Una cosa totalmente innecesaria. Llevaron mi bicicleta y me impusieron dos cargos: violación de medidas sanitarias y violencia contra servidor público”. La mujer, de 36 años y quien dijo ser epiléptica, asegura que nunca violó los horarios establecidos dentro de las medidas sanitarias y que es falso que irrespetó al uniformado.

Pero todo no terminó allí. Posteriormente fue conducida a la estación de Policía del barrio Los Caracoles, donde pasó la noche en una celda junto a otras 13 mujeres. “No había tapabocas, todas dormían en el piso, no había un lavamanos. El techo estaba lleno de hongos, con huecos, cuando estamos en medio de una emergencia sanitaria”, añadió Beeson, quien estuvo arrestada durante 32 horas.

(Lea: 585 quejas se han interpuesto contra las EPS en Cartagena durante 2020).

“Yo estoy tranquila porque la autoridad competente que es la Fiscalía me dejó en libertad. No hubo audiencia, no me llevaron donde un juez, la Fiscalía consideró que no había delito y que no tuvieron que capturarme de esa forma, es decir, hubo irregularidad”, finalizó.

Por su parte, la Policía dio a conocer que sus miembros también han sido agredidos en esta época, con un incremento del 50 por ciento respeto al año 2019. En lo que va de este 2020, han sido 36 uniformados atacados por civiles, equivalentes a 12 casos más frente al mismo periodo del año anterior. De igual forma, la autoridad informó que ha habido un aumento del 85 por ciento en los casos de violencia contra servidor público, en los que se han registrado 14 capturas.