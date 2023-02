Lo que nadie te advierte sobre tener un “sugar daddy” en Cartagena

La joven indicó que esto es normal y que ya están mentalizadas sobre esta situación. “Uno ya sabe lo peor que puede pasar, algunas sugar babys somos astutas. Yo lo que hago es que los pongo a firmar un compromiso, donde les digo que acepto la salida sin compromiso de tener relaciones sexuales, y que me garanticen tiquetes de ida, regreso y el hospedaje. Así ya tengo asegurado mi tiquete y no tengo miedo de quedarme mal embarcada”, instó.

Juliana López asegura que no todos los sugar son extranjeros, algunos son nativos de la misma ciudad y buscan a su sugar baby para irse de viaje a otros país o destino. “Yo conocí a un señor que me llevó a viajar por todas partes, el problema era su temperamento. A veces estaba bien, otras veces tenía ataques de rabia, molestaba y se ponía agresivo. Un día discutimos cuando estábamos de viaje por España. El tipo se fue molesto y me dejó tirada por allá”, contó López.

Una mezcla de lo laboral con los personal

Sin embargo, no todos los casos se presentan de forma virtual y por la aplicación. Mónica Quintero es estudiante de la Universidad de Cartagena, está próxima a graduarse en administración. Por un momento la invadía la incertidumbre de no conseguir las práctica, pero un día, un amigo le contó que conoció en un evento a cierto gerente, y que este necesitaba a una asistente. “Yo pasé automáticamente, el señor me explicó todo lo que debía hacer, debía sacar cuentas, hacer pagos. Al principio todo era normal, era mi jefe solamente, pero me preocupaba que el contrato de prácticas estaba solo por seis meses, y si no me contrataban me vería nuevamente en mi casa, sin oportunidades, sin salida”.

Mónica comenzó a involucrarse poco a poco y a despertar el interés de su jefe, siendo consciente que este tenía esposa. “Me decía que lo acompañara a viajes de negocios en Bogotá, en Medellín. Y directamente no me dijo que yo le gustaba, pero lo entendí todo cuando reservó la misma habitación de hotel para los dos. Para mi no fue un abuso, yo me sentía como la mejor al saber que el hombre más poderoso de la oficina se fijaba en mi, y sabía que dependía de ese viaje que me contrataran”, contó Quintero a El Universal.