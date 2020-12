Los barrios de Cartagena donde habrá toque de queda y ley seca

Es oficial. El alcalde William Dau Chamatt expidió el decreto mediante el cual se extiende en toda Cartagena el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, desde las 00:00 horas del 1 de diciembre hasta las 00:00 del 16 de diciembre. Lea: Estas son las restricciones que rigen en Cartagena hasta el 16 de diciembre

El Decreto 1473 del 30 de noviembre de 2020 establece las medidas de toque de queda y ley seca que regirán en once comunidades catalogadas como ‘zonas de cuidado especial’ ya que a la fecha registran el mayor número de contagios por coronavirus. Lea: Toque de queda y ley seca por aumento de casos COVID-19 en Cartagena

A continuación los barrios:

Blas de Lezo

San Fernando

Manga

El Pozón

Los Alpes

Olaya Herrera

Ternera

Las Gaviotas

Nuevo Bosque

Zaragocilla

El Campestre.

En estas comunidades se restringe la circulación de personas, en el horario comprendido entre las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. Lea: Cartagena vuelve a superar los 1.500 casos activos de coronavirus

Y se exponen las siguientes medidas:

- Restringir la atención presencial al público para los locales y actividades comerciales, en el horario comprendido las 8:00 pm hasta las 6:00 am. Se exceptúa la venta y adquisición de bienes y servicios esenciales los cuales se podrán adquirir a través de servicios domiciliarios y plataformas durante las 24 horas.

- Prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, en el horario comprendido entre las 8:00 pm hasta las 6:00 am.

- Establecer a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud-DADIS, cercos epidemiológicos en los mencionados barrios, quienes realizarán la vigilancia en salud y coordinará con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios la toma de muestras, el seguimiento de casos y contactos, y el fomento de comportamientos preventivos frente a la enfermedad.

- Se exceptúan de las anteriores medidas los casos de fuerza mayor y caso fortuito.

El alcalde William Dau fue enfático en que el comportamiento ciudadano es clave para reducir la velocidad de contagio del virus.

“Nos quedamos dormidos. Después que habían bajado los números de contagios en la ciudad, se pusieron a pensar que esto pasó y precisamente por salir a pendejear es que estamos como estamos, y se nos está disparando el COVID. Todos debemos poner de nuestra parte. Use el tapaboca, mantengan el distanciamiento social. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, es cuestión de lógica no más y de pensar que no sólo cuidarte a ti, sino a los demás”, expresó.