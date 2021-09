Los problemas que agobian a seis centros de salud en Bocagrande

Orlando Bustillo Jr, presidente de la junta directiva del Centro Médico Bocagrande

Según contó Bustillo, se han enviado derechos de petición a el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), al EPA y a Espacio Público e incluso al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), pero algunos no han respondido o sus respuestas no han resultado ser satisfactorias.

Problemáticas “inacabables”

La administradora del Centro Médico Bocagrande, Liliana Brito, contó a El Universal que “la situación se ha vuelto muy caótica, habíamos pensado realizar un encerramiento del Centro Médico pero no ha sido posible. Hemos enviado derechos de petición al Tránsito (Datt) y a Espacio Público y el Tránsito nos contestó que no nos podían poner un agente permanente en la zona, el Dadis no nos ha dado respuesta y la verdad es que ninguna entidad se ha puesto al frente de la situación”.