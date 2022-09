A sicarios les pagan $500 mil por matar: autoridades anuncian medidas

Más policías

Más acceso y vigilancia

¿Y el Gobierno nacional?

Cartagena sola ya no puede controlar los múltiples homicidios y los centenares de actos delictivos que aquí ocurren, por lo que el alcalde lanzó una voz de auxilio al Gobierno nacional, en busca de que se involucre en la contención de estas acciones. “Tenemos que pensar fuera del cajón para buscar soluciones novedosas. Esta mañana (ayer) firmé una carta al director de la Policía, general Henry Sanabria, solicitando más refuerzos. Queremos que venga y escuche”, dijo.

El alcalde también dio a conocer la solicitud que le hizo al ministro de Defensa de militarizar la ciudad, a propósito de la que le había hecho a su antecesor, la cual no tuvo respuesta positiva. “El nuevo ministro me escuchó, pero no vi ninguna reacción”, dijo. Para las autoridades es fundamental que la ciudadanía colabore en contener los homicidios, que sea un accionar conjunto y no solo de ellos, por lo que una de las iniciativas que analizan es ofrecer recompensa para que quienes tengan información de los criminales la puedan brindar y que estos sean capturados antes de que reincidan y las muertes sigan.