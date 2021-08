Mono aullador en Manga: vecinos divididos por suerte del animal

Luego de varios intentos de captura al mono aullador que habita el barrio Manga en Cartagena por parte de la Unidad Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional y del Establecimiento Público Ambiental, EPA, el animal continúa en libertad y ocasionalmente se le puede ver en los jardines, terrazas y patios de esta zona residencial.

Anuncian operativo de captura del mono aullador suelto en Manga

“La verdad hay muchos comentarios encontrados. Unos dicen que lo dejen en Manga y lo esconden. Otros, que es mejor que se lo lleven pero tampoco colaboran. En fin, el mono aún está de árbol en árbol y no se ha dejado coger y las veces que hemos intentando atraparlo la gente se queja o lo esconden dentro de sus casas para que no lo atrapemos”, relata la Teniente Andrea Aguirre de la Policía Ambiental.

Por su parte, desde el EPA también indican que la situación con el mono ha generado división entre los vecinos porque mientras unos llaman a quejarse y piden que sea atrapado, otros por su parte solicitan que dejen al animal tranquilo. “Hay quienes no quieren que se coja, le dan comida, no dejan ingresar a los lugares, en fin. Y otros, que nos llaman, piensan lo contrario, y nos dejan a nosotros como entidad ambiental en la mitad de los bandos”, señalan desde esta institución, asegurando también que la agilidad del animal y la colaboración de personas que lo retienen en sus casas no ha permitido su captura.