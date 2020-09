¿Multitudes en busetas? Usuarios dicen que no hay distanciamiento

La nueva normalidad supone también un desafío no solo para las autoridades sino para la misma ciudadanía, que debe cumplir a cabalidad con todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios y un rebrote. Pero, ¿se están respetando los protocolos sanitarios en los vehículos del transporte público?

La voz de la ciudadanía

“En las mañanas uno va más cómodo pero en las noches al regresar a la casa es más complicado el transporte, ayer dejé pasar varios buses de Transcaribe porque iban llenos, me tocó esperar que pasara uno vacío, ahí perdí más de media hora”, señaló Ximena Benítez, residente en La Consolata.

Así mismo, el morador de Ternera, Aldair Carreazo, señaló que: “Aquí no existe el distanciamiento, yo tengo más de un mes trabajando en Bazurto y desde que retomé me toca viajar en busetas llenas. No hay delimitación ni puestos prohibidos, los pasajeros se le sientan al lado de uno sin problema, muchas veces que la gente va de pie como en los viejos tiempos”.

Sobre el aumento en la demanda, en el caso de los vehículos de Transcaribe, el gerente Humberto Ripoll explicó que para ampliar la capacidad de ocupación se debe esperar la autorización de la Alcaldía de Cartagena, que le atañe revisar y ajustar la medida en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual a través de la Resolución 1537 del 2 de septiembre de 2020 dejó en manos de los municipios la posibilidad de aumentar la ocupación de sus Sistemas Integrados de Transporte Masivo hasta en un 50 por ciento.

En caso de que en Cartagena se apruebe, los articulados llevarían 48 pasajeros sentados y 32 de pie, los padrones a 23 sentados y 22 de pie, y los busetones a 17 sentados y 8 de pie.

Respecto a las rutas de busetas, el DATT precisó que las medidas sanitarias y su cumplimiento deben ser monitoreados por la Policía Nacional y los inspectores de Policía.

Van 102 sancionados

La Mecar señaló que desde que se inició el estado de emergencia se han realizado 102 órdenes de comparendo a vehículos de servicio público por violar restricciones y medidas sanitarias.