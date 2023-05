“Necesitamos más compromiso”: el ‘jalón de orejas’ de la Personería al DADIS

El pasado 22 de febrero de 2023, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), en compañía de todo su equipo anunció el inicio de la auditoría GAUDI en las EPS de los régimen subsidiados y contributivos de la ciudad de Cartagena.

Estas auditorías se realizan con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la inspección y vigilancia; un requisito necesario para supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud del Distrito. Sin embargo, este 30 de mayo, la Personería Distrital, a través de El Universal, realizó un llamado de atención al Dadis por algunas inconformidades que se tienen alrededor de estas. Carmen De Caro Meza, representante del Ministerio Público expresó su descontento frente a algunos aspectos de esta gestión.

“Es hora de que el Dadis ejerza su función de control de salud en Cartagena. Solicitamos saber qué está pasando con las EPS y las IPS, y cómo es el servicio de salud que prestan en la ciudad. Estamos haciéndoles un llamado de atención para que den informes exactos sobre las investigaciones que se encuentran realizando, así como también pedimos que sancionen a aquellas IPS que habiendo inscrito los servicios con el Dadis, no están prestando los servicios de manera correcta”, indicó De Caro Meza.

La personera contó que ya se comenzaron a realizar algunas reuniones en conjunto con el Dadis para expresar aquellas inconformidades, pero que finalizados estos encuentros no han tenido una respuesta alentadora: “En estos momentos hay 350 IPS inscritas en Cartagena, y la mayoría no están auditadas”.

Y continuó: “A la Personería a diario le llegan quejas sobre medicamentos que niegan en las IPS o que no están disponibles, o citas que dan demasiado lejos, y estos son servicios que se supone, el Dadis debe verificar si se les están brindado a los usuarios con la debida calidad posible. No es justo que se les está pagando a estas EPS e IPS por unos servicios que no tenemos ni idea cómo se están brindando. Es por esta razón que de manera pública les hacemos un llamado de atención para que se pongan las pilas”.